Janneke de Jong: Een weg uit de leescrisis

Lezen is niet hip; er zijn maar weinig jongeren die graag een boek pakken. Soms heeft dat grote gevolgen, zoals voor de zestienjarige Jessica. Zij kan bijna niet meer lezen; een eenvoudig, geïllustreerd jeugdboek is al te moeilijk. Jessica kon in het basisonderwijs niet vloeiend lezen en kreeg er een hekel aan. Zij las alleen nog het hoognodige voor school. Haar prestaties op het vmbo bleven achter; ze kwam in een neerwaartse spiraal terecht. Nu wil ze naar het mbo, maar dat wordt lastig.