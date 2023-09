Bij een luchtaanval op een markt in Soedan zijn zeker veertig mensen omgekomen, zeggen de autoriteiten en hulporganisaties in het door oorlog verscheurde land. Het gebeurde in de stad Nyala, in de onrustige regio Darfur. Hulpverleners zeggen dat de gewonden verzorgd worden in het enige ziekenhuis van de stad dat nog open is.