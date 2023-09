Over een aantal weken is het weer zover. Traditiegetrouw (sinds 1901) zal in de eerste week van oktober bekendgemaakt worden wie de Nobelprijs krijgt. Naast het geld, bijna een miljoen euro, brengt de prijs voornamelijk prestige met zich mee. Een Nobelprijswinnaar heeft, ook buiten zijn vakgebied, (helaas) niet veel uit te leggen.