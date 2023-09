Supermarkten verkopen steeds meer producten met een keurmerk, die zo ook marktaandeel winnen. Volgens marktonderzoeker Circana steeg de omzet uit voedingsmiddelen met een keurmerk voor bijvoorbeeld biologisch of duurzamer geproduceerde producten in de eerste jaarhelft met bijna 23 procent. Dat is een veel sterkere stijging dan die van de omzet uit de verkoop van eten en drinken als geheel.