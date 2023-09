Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is „blij te horen” dat de Tweede Kamer de behandeling van de spreidingswet asielzoekers niet wil doorschuiven naar een nieuw kabinet. „De spreidingswet is noodzakelijk om tot structurele oplossingen in de asielopvang te komen”, zegt een woordvoerder.