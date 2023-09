„De Heidelbergse Catechismus belijdt in Zondag 22 het beginsel van de eeuwige vreugde, dat ik in mijn hart gevoel. Dan gaat het om de troost die wij scheppen uit het eeuwige leven. Het is overduidelijk verbonden met de enige troost in leven en sterven waar Zondag 1 van spreekt.” beeld RD, Anton Dommerholt