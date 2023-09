De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei dat „we goede vooruitgang in het Oekraïense tegenoffensief zien”. Blinken is woensdag aangekomen in Kyiv voor een verrassingsbezoek. „Ik word elke keer getroffen door de buitengewone moed en veerkracht van het Oekraïense volk”, zei Blinken.