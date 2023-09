Adverteerders hebben in de eerste helft van 2023 een recordbedrag aan audioreclame besteed. Dat meldt Audify, de marketingorganisatie die alle grote audiomakers vertegenwoordigt. In totaal leverden de bestedingen ruim 105 miljoen euro op. Dat is een stijging van meer dan 4 procent ten opzichte van dezelfde periode in het vorige recordjaar 2022.