Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de politiek omstreden spreidingswet vanwege de val van het kabinet later deze week controversieel verklaren. De wet moet ervoor zorgen dat asielzoekerscentra (azc) eerlijk over het land worden verdeeld. Maar Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van opvangorganisatie COA, waarschuwt in een interview met het AD dat de wet ronduit „noodzakelijk” is.