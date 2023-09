Er is iemand aangehouden in verband met de gasexplosie en de brand die daardoor ontstond in een flat aan de Surinamestraat in Hengelo. Dat bevestigt de politie zaterdag na berichtgeving in de Twentsche Courant Tubantia. Bij de brand in de nacht van woensdag op donderdag raakten twee mensen zwaargewond. Twaalf appartementen in de Overijsselse plaats werden ontruimd.