Mona Keijzer presenteert de resultaten van haar onderzoek naar het zogeheten kanaaldrama. De voormalige CDA-coryfee sprak de afgelopen maanden als bemiddelaar met alle betrokken partijen in de zaak rond het kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel. Keijzer publiceert om 09.00 uur het rapport met daarin haar bevindingen, aanbevelingen en oplossingen. Een uur later geeft ze daarop een toelichting in het dorp Beerzerveld.