Derdelanders uit Oekraïne moeten voorlopig in Nederland kunnen blijven, nu de rechtbank Den Haag de overheid heeft teruggefloten, vindt VluchtelingenWerk Nederland. Het kabinet wil de bescherming van de vluchtelingen vanaf komende maandag intrekken, maar is daar helemaal niet toe bevoegd, bepaalden de rechters in de zaken van drie derdelanders.