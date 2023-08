De uiterwaarden van de grote rivieren zullen de komende week niet onderlopen als de overvloedige regenval uit Zwitserland via de Rijn Nederland bereikt. De Rijn bereikt wel een voor september ongebruikelijk hoge waterstand bij Lobith, maar van onderlopende uiterwaarden of hoogwater is geen sprake, aldus de watermanagers van Rijkswaterstaat.