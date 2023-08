Demissionair buitenlandminister Wopke Hoekstra probeert dinsdagmiddag voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie ervan te overtuigen dat hij de juiste opvolger is voor haar vertrokken klimaatman Frans Timmermans. En dat het Europese klimaatbeleid bij hem heus in goede handen is, ook al slijpen Europarlementariërs de messen.