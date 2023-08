Raad voor de rechtspraak: Verbeter wetsvoorstel over partijverbod

Het wetsvoorstel dat regelt dat politieke partijen eerder kunnen worden verboden, moet beter van de Raad voor de rechtspraak. Een belangrijk kritiekpunt is dat politieke partijen te weinig rechtsbescherming hebben als een besluit over hun voortbestaan bij slechts één instantie komt te liggen, namelijk de Hoge Raad. Bovendien is het te algemeen en te vaag geformuleerd wanneer een partij mag worden verboden, luidt de kritiek.