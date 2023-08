De NOS doet dit jaar op diverse platforms weer live verslag van Prinsjesdag, maakte de omroep woensdag bekend. Het is de tweede en waarschijnlijk ook laatste keer dat het nu demissionaire kabinet-Rutte IV de begroting van het komende jaar presenteert. Omdat het Binnenhof nog steeds wordt verbouwd, leest koning Willem-Alexander de troonrede dit jaar opnieuw voor in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.