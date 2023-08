De Gotthardtunnel in Zwitserland is gedeeltelijk heropend voor vrachtverkeer over het spoor. Het spoortransport via de belangrijke handelsroute tussen het noorden en zuiden van Europa komt daarmee weer voorzichtig opgang. Ongeveer twintig treinen zijn woensdagochtend vroeg al door een van de twee buizen van de tunnel gereden, verklaarde een woordvoerder van de Zwitserse spoorwegmaatschappij SBB.