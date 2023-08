Een huis in Dordrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag flink beschadigd door een explosie. De ontploffing was rond 03.25 uur aan de Fregatstraat. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie. Korte tijd na het incident is op de Kievitsweg in Ridderkerk een man in een auto aangehouden. Onderzocht wordt of hij iets met de ontploffing te maken heeft.