Een 25-jarige man heeft zondag op vliegveld Eindhoven Airport een medewerker van de Koninklijke Marechaussee in zijn been gebeten. De medewerker wilde de man aanhouden, omdat hij aan boord van het toestel uit Bologna voor overlast had gezorgd. Tijdens de aanhouding verzette de man zich en beet hij, meldt de Marechaussee maandag.