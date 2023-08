Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen, onderdeel van de politie, gaat zoeken naar het lichaam van de 14-jarige jongen die vermist is geraakt in een recreatieplas in Eersel (Noord-Brabant). Eerder meldde de politie al dat de zoekactie was gestopt, omdat ervan wordt uitgegaan dat het slachtoffer niet meer leeft. De zoekactie is nu een bergingsactie geworden.