Minister Kaag maakt zich zorgen over witwascontroles de Volksbank

Demissionair minister Sigrid Kaag (Financiën) maakt zich zorgen over de gebrekkige naleving van de antiwitwasregels door de Volksbank. Volgens Kaag is het niet de eerste keer dat het bedrijf achter onder meer ASN Bank, sinds 2013 staatseigendom, door toezichthouder De Nederlandsche Bank wordt gewaarschuwd voor het overtreden van de regels. Vrijdag werd bekend dat de Volksbank een boete boven het hoofd hangt, al is nog niet bekend hoe hoog die moet worden.