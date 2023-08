ProRail haalt ballast in Apeldoorn weg en maakt huizen schoon

Spoorbeheerder ProRail heeft woensdagmorgen in een woonwijk in Apeldoorn twee depots met ballaststenen voor het spoor leeggehaald. In het ene depot lagen stenen met daarin het mineraal kwarts, dat in bepaalde omstandigheden kankerverwekkend kan zijn. De stenen in het andere depot bevatten geen kwarts, maar zijn ter geruststelling van de wijkbewoners ook verwijderd, zegt een woordvoerster van ProRail. De spoorbeheerder gaat een aantal woningen in de buurt van het depot met kwartsstenen schoonmaken op advies van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.