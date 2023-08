De website van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) is dinsdagmiddag niet bereikbaar, mogelijk door een ddos-aanval. Dit laat een woordvoerster van de bank weten. Volgens haar kunnen klanten wel veilig blijven betalen via de bank. Of het om een ddos-aanval gaat is nog niet bevestigd, maar pro-Russische hackers hebben de verantwoordelijkheid opgeëist.