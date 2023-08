De zogenoemde wereldoverschotdag (Earth Overshoot Day) ligt al weer achter ons. Alles wat de aarde dit jaar te bieden heeft aan grondstoffen en voedsel is door de bijna 8 miljard wereldbewoners al in zeven maanden opgemaakt. In die tijd heeft de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen verbruikt die de aarde jaarlijks kan geven. De berekening wordt uitgevoerd door Global Footprint Network en het Wereld Natuur Fonds.