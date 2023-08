Door een steekincident in een woning in de Robert Scottstraat in Amsterdam-West dinsdagochtend is iemand overleden. Dat meldt de politie op X, voorheen Twitter. De politie laat weten dat „zijn” identiteit niet bekend is, wat suggereert dat het om een man gaat. Het andere slachtoffer is „met ernstige verwondingen” naar het ziekenhuis gebracht.