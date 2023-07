De aandelenbeurzen in New York zijn maandag op de laatste handelsdag van juli met kleine koerswinsten gesloten. Beleggers op Wall Street hebben een positieve beursmaand achter de rug, geholpen door toenemend optimisme over de economie, meevallende bedrijfsresultaten en de hoop dat de Amerikaanse centrale bank vrijwel klaar is met het verhogen van de rente om de hoge inflatie aan te pakken.