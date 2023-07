Door een windstoot is een opblaasbaar springkasteel in een Frans pretpark weggewaaid en is een vader met zijn 3,5 jaar oude dochter 50 meter door de lucht geslingerd. Beiden werden gereanimeerd en in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Marseille gebracht, 40 kilometer verderop. De 35-jarige vader is daar overleden en het meisje is nog steeds in levensgevaar.