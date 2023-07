Mogelijk tweede partij Duitsland, AfD, start congres

De in opiniepeilingen stijgende rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) is in Maagdenburg een driedaags partijcongres begonnen. De stad is hoofdstad van de deelstaat Saksen-Anhalt, waar de partij volgens de peilingen bijna 30 procent van de ondervraagden achter zich heeft. In heel het land is de AfD volgens opiniepeilers goed voor minstens 20 procent. Daarmee zou de AfD de tweede partij van de Bondsrepubliek kunnen worden.