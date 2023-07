Deventer akkoord met huisvesting statushouders in hotel

Deventer gaat akkoord met de tijdelijke huisvesting van zestig tot tachtig statushouders in een hotel in de Overijsselse stad. De gemeente heeft daarvoor een bestuursovereenkomst gesloten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat de kamers in het hotel heeft geregeld. De statushouders, asielzoekers die al weten dat zij in Nederland mogen blijven, kunnen in eerste instantie tot eind van dit jaar in het hotel wonen, schrijven burgemeester en wethouders van Deventer aan de gemeenteraad.