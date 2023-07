De provincies slagen er niet in om voor 1 augustus bij het Rijk aan te geven welke grote rijksmonumenten urgente restauratie nodig hebben. De deadline is niet haalbaar, omdat in de meeste provincies pas onlangs een nieuw bestuur is aangetreden en het momenteel zomerreces is, stelt een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO).