Van de 31 Nederlanders die vanwege een brand op de luchthaven gestrand waren op Sicilië zitten er momenteel nog zes op het Italiaanse eiland. Zij kunnen morgen met het vliegtuig terug naar Nederland, laat een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij Corendon weten. De rest is al thuis of is deze ochtend met het vliegtuig vertrokken.