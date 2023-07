Partijen Zuid-Holland willen duidelijkheid over PFAS-vervuiling

Een aantal politieke partijen in Zuid-Holland heeft de provincie vragen gesteld over de vervuiling van bodem en water met PFAS en andere chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn. Directe aanleiding voor de vragen is een publicatie eind vorige week van Pointer. Dit onderzoeksprogramma meldde dat in 2021 bij een meting in een sloot in de wijk Leidschenveen in Den Haag een gehalte van 180 nanogram PFOS per liter was geconstateerd. Dat is ruim 25.000 keer de grenswaarde die het RIVM veilig acht voor het oppervlaktewater.