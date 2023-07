De Chinese economie is in het tweede kwartaal met 6,3 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt het Chinese statistiekbureau. De groei wordt vooral veroorzaakt door de zwakke vergelijkingsbasis met vorig jaar, toen er nog strenge coronamaatregelen en lockdowns golden in het land. Zo bedroeg de Chinese groei in het tweede kwartaal van 2022 slechts 0,4 procent op jaarbasis.