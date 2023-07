Het voltallige Europees Parlement stemt woensdag in Straatsburg vanaf 12.00 uur over de omstreden natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Het parlement is er zo over verdeeld dat van tevoren niet valt te zeggen of er een meerderheid is die de wetsvoorstellen direct naar de prullenmand zal verwijzen, of dat er genoeg voorstanders zijn om er toch mee aan de slag te gaan.