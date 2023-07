Winkeliers zetten consumenten nog steeds op het verkeerde been bij aanbiedingen, ondanks strengere wetgeving die misleiding moet tegengaan. Volgens de Consumentenbond hebben verkopers een sluipweg gevonden via „zogenaamde adviesprijzen.” En daarmee schermen is volgens de bond „je reinste onzin. Die prijzen worden vrijwel nooit gerekend en zijn ook niet relevant voor consumenten.”