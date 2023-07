De Europese Centrale Bank (ECB) zal niet aarzelen om in te grijpen bij een gelijktijdige stijging van zowel de winstmarges van bedrijven als de lonen. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een interview met de Franse krant La Provence. Ook herhaalde Lagarde dat de beleidsmakers van de ECB nog „werk te doen” hebben om de inflatie in het eurogebied onder controle te krijgen.