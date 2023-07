Een deel van het kabinet is donderdagavond weer bijeen om te onderhandelen over een pakket maatregelen om de asielinstroom te verminderen. De betrokken bewindslieden wilden vooraf weinig kwijt over het overleg, dat volgens Haagse bronnen onder hoogspanning staat omdat de VVD maatregelen wil doordrukken waar met name de ChristenUnie niet mee kan leven en die ook bij D66 slecht liggen.