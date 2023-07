Postbezorgers in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland gaan niet de straat op vanwege code rood door zeer harde windstoten. Dat laat PostNL weten. In Noord-Holland geldt de maatregel tot 13.00 uur, in Flevoland tot 14.00 uur en in Friesland tot 15.00 uur.