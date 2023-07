Het Rijksmuseum in Amsterdam en het Kunstmuseum in Den Haag hebben kunstvoorwerpen teruggekocht die ze zelf in huis hadden, maar die van de speciale Restitutiecommissie naar de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenares moesten, de Duits-Joodse Emma Budge (1852-1937) uit Hamburg. Ze had ze verzameld met haar man, bankier Henry (1840-1928).