Verdachte ging ‘middel X’ leveren na eigen zoektocht naar ‘uitweg’

Alex S. (30), die voor de rechter staat omdat hij het dodelijke ‘middel X’ aan talloze mensen heeft geleverd, ging dat doen na een persoonlijke zoektocht naar „een uitweg”. Hij vertelde voor de rechtbank in Den Bosch dat hij voor het eerst met het middel in aanraking was gekomen toen hij rond 2016 depressief was. „Ik had steeds ernstiger overgewicht, slaapapneu, pijn en gewrichtsklachten. Ik werd niet geholpen en afgewezen door alle artsen”, vertelde hij. Uit angst om uiteindelijk bedlegerig te worden, haalde hij het dodelijke spul in huis.