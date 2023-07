In een bedrijfsloods in het Zuid-Hollandse De Lier heeft een zeer grote brand gewoed. De brandweer rukte rond 23.40 uur met meerdere voertuigen uit om het vuur aan de Noord-Lierweg te bestrijden. In de loods lag hout- en snoeiafval opgeslagen. Om beter bij de brand te komen werd een deel van de gevel verwijderd en moest de berg afval die in brand stond uit elkaar worden gehaald om vervolgens geblust te worden.