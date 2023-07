Ministers en staatssecretarissen willen zaterdag een signaal afgeven door aanwezig te zijn bij veertien slavernijherdenkingen in Nederland, de Caraïbische eilanden en Suriname: het kabinet neemt dit verleden zeer serieus. Zo geven zij meer gewicht aan de excuses die koning Willem-Alexander volgens ingewijden zal uitspreken voor dit verleden bij een herdenking in Amsterdam, in het bijzijn van premier Mark Rutte.