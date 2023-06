Koolmezen kunnen klimaatverandering niet bijhouden

Koolmezen kunnen de snelheid van de klimaatverandering niet bijhouden. Het gaat de vogels niet lukken om hun eieren zo veel vroeger te leggen dat jonge koolmezen voldoende rupsen te eten hebben. Die winterrupsen zijn tegenwoordig weken eerder dan vroeger, omdat de eikenbomen waarop ze leven ook vroeger in het blad komen te staan onder invloed van het opwarmende klimaat. De koolmees is een voorbeeld voor veel andere soorten die in de komende tien jaar moeite zullen krijgen met het tempo van de klimaatverandering, zegt dierecoloog Marcel Visser van het Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW.