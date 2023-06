Juni is de internationale maand van pride, van veelkleurige trots. Drommen mensen paraderen door westerse steden in alle kleuren van de regenboog. De merkwaardige paradox is dat de westerse mens tegelijk steeds meer kiest voor de vale kleur van de dood. Doodgaan is geen straf meer, maar een recht. Doodgaan overkomt je niet, maar is een keuze. Doodgaan wordt gevierd.