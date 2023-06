„In orthodox-protestantse kring stonden de rechten van de mens vanouds in een kwalijke reuk. Was dat niet een product van de Franse Revolutie? Een paar jaar voor die revolutie was aan de overkant van de oceaan uitgesproken dat de mens door zijn Schepper bedeeld was met bepaalde onvervreemdbare rechten. Daartoe behoorden met name leven, vrijheid en het nastreven van geluk.” Foto: Het Comité van Vijf presenteert de tekst van de Onafhankelijkheidsverklaring aan het Congres op 28 juni 1776 in de Verenigde Staten. Schilderij van John Trumbull, 1819. beeld Wikimedia