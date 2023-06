De wetenschapper en de dominee in Bethesda

„In dit ziekenhuis in Bethesda zijn geen vijf zalen rondom een badwater maar een grote hal met mensen rondom een piano die geestelijke liederen zingen. Hier geen fysieke Jezus die binnenwandelt met de vraag „Wilt u gezond worden?” maar Die met Zijn Geest deze mensen vervult. Hier geen man die hoeft te zeggen „Heere, ik heb geen mens” omdat hij omringt is door kinderen van hetzelfde huisgezin, die het laatste eindje van zijn pelgrimsreis meelopen. Zo was Bethesda even niet alleen het huis van ’s werelds beste medische zorg maar vooral een huis van barmhartigheid.” Foto: The Clinical Center Building van de National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland. beeld EPA, Michael Reynolds