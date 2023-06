OM vervolgt twee verdachten straatrace Helmond

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt twee mensen op verdenking van betrokkenheid bij een straatrace zaterdag in Helmond waarbij zes mensen gewond raakten en naar het ziekenhuis moesten. Het gaat om twee mannen die als bestuurders van de twee auto’s betrokken waren bij de straatrace. Ze worden beschuldigd van het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Voor de zaak is nog geen zitting gepland. Dat gebeurt op een later moment, meldt het OM.