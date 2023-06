Oud-minister Bruno Bruins gaat proberen de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad van Den Haag te verbeteren. Hij wordt gespreksleider. In de komende weken praat hij met alle Haagse partijen over de gevolgen van de vrijspraak van raadsleden Richard de Mos en Rachid Guernaoui van de partij Hart voor Den Haag. Zij werden verdacht van corruptie.