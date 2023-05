In de haven van Antwerpen is eerder deze week in een container die onderweg was naar Nederland iets meer dan 200 kilo cocaïne gevonden. De container is gevolgd naar een overslagbedrijf in Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland), meldt de politie vrijdag. De 51-jarige man die de lading daar donderdag opwachtte is opgepakt. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.