Door in brand staande tuinmeubelen bij verpleeghuis Oostergouw in het Noord-Hollandse Zaandam is veel rook binnengekomen in het gebouw. De brandweer heeft het pand aan de Koningin Julianaweg deels ontruimd en is het verpleeghuis aan het ventileren. Twee medewerkers van het zorgcomplex zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben rook geïnhaleerd tijdens de ontruiming.